شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بدعم من تقليص المعروض العالمي والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، بدعم من علامات على تقليص المعروض العالمي، بينما خفضت الحكومة الأمريكية توقعاتها لنمو الإنتاج المحلي من الخام.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المائة، ليبلغ عند التسوية 66.67 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات، أو 0.1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 56.87 دولار للبرميل. ومنذ بداية العام، ارتفع كل من برنت والخام الأمريكي بنحو 25 في المائة.