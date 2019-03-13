شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بدعم من تقليص المعروض العالمي والان نبدء بالتفاصيل
وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المائة، ليبلغ عند التسوية 66.67 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات، أو 0.1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 56.87 دولار للبرميل. ومنذ بداية العام، ارتفع كل من برنت والخام الأمريكي بنحو 25 في المائة.
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