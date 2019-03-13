الاقتصاد

النفط يرتفع بدعم من تقليص المعروض العالمي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بدعم من تقليص المعروض العالمي والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، بدعم من علامات على تقليص المعروض العالمي، بينما خفضت الحكومة الأمريكية توقعاتها لنمو الإنتاج المحلي من الخام.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المائة، ليبلغ عند التسوية 66.67 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات، أو 0.1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 56.87 دولار للبرميل. ومنذ بداية العام، ارتفع كل من برنت والخام الأمريكي بنحو 25 في المائة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يرتفع بدعم من تقليص المعروض العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا