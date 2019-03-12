إيران بصدد إطلاق مراحل تطوير جديدة في حقل بارس الجنوبي للغاز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عامل إيراني في حقل بارس الجنوبي

قالت وزارة النفط الإيرانية على تويتر يوم الثلاثاء إن إيران بصدد إطلاق أربع مراحل جديدة في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا.

ولم ترد معلومات إضافية عن موعد إطلاق المراحل الأربع الجديدة.

وفي الشهر الماضي، صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه للتلفزيون الرسمي بأن إنتاج إيران من الغاز من حقل بارس الجنوبي بلغ 610 ملايين متر مكعب يوميا.

والحقل البحري مشترك بين إيران وقطر وتطلق عليه الأخيرة اسم حقل الشمال.

وقال زنغنه الشهر الماضي إن إنتاج إيران اليومي من الغاز من الحقل يفوق إنتاج قطر منه حاليا.

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن مدير مشروع في المرحلة الثالثة عشرة بحقل بارس الجنوبي قوله يوم الثلاثاء إن مصفاة غاز في الحقل دخلت طور التشغيل الكامل وجاهزة لافتتاح الرئيس حسن روحاني لها.

وقال بيام معتمد مدير مشروع المرحلة الثالثة عشرة من حقل بارس ”مصفاة المرحلة في طور التشغيل الكامل... أول شحنة مكثفات غاز من المرحلة الثالثة عشرة سُلمت في 11 مارس (آذار) للتصدير“.

وذكر معتمد أن المصفاة قادرة على معالجة 56.6 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

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وأضاف أنه جرى استثمار نحو خمسة مليارات دولار من أجل تطوير المرحلة الثالثة عشرة من الحقل، وإن القيمة الإجمالية للمنتجات اليومية من المرحلة تبلغ خمسة ملايين دولار.

وتحتاج إيران للاستثمار الأجنبي لتعزيز الإنتاج من احتياطياتها من النفط والغاز بسبب تعثر الإنتاج جراء العقوبات الغربية التي استمرت سنوات على طهران.

وقال مدير في شركة النفط الوطنية الإيرانية يوم الثلاثاء إن هناك حاليا 200 حقل نفط وغاز لم يتم تطويرها بعد في إيران.

ونقل شانا عن كريم زبيدي مدير التخطيط لدى شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله ”معدل الاستخراج في الحقول الإيرانية يقل عشرة بالمئة عن متوسط معدل الاستخراج في العالم“.

ونقل شانا أيضا عن مسعود كرباسيان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية القول إن الشركة ستصدر سندات ذات عائد ثابت قيمتها 20 مليار ريال (476 ألف دولار) في 13 مارس آذار.

وأوضح كرباسيان أن السندات ستساهم في تمويل تطوير مشروعات النفط والغاز التابعة للشركة، وستباع في بورصة فرابورس، وهي سوق لتداول الأوراق المالية خارج المقصورة في طهران.

وعلقت توتال الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية الاستثمار في مشروع بارس الجنوبي العام الماضي بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في 2015.