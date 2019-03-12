اللجنة الاقتصادية اليمنية: الحوثيون يخلقون أزمة في المشتقات النفطية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت اللجنة الاقتصادية اليمنية إن الحوثيين يخلقون أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني.

وحمّلت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها.

وأكدت أن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة الماضية من العام الجاري ٢٠١٩ تبلغ حوالي ٣٩٦ ألف طن، وتمثل ما يزيد عن ٥٣% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.

وأوضح البيان أن هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو ٢٠١٩م, وبالتالي فإن حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنسانية.