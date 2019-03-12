شكرا لقرائتكم 77 مليون دينار مكاسب الاسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 17:53

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم على تراجع بنسبة بلغت 0.10 في المئة تعادل 1.34 نقطة، هبوطا الى مستوى 1405 نقاط في مقابل 1406.34 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 5.07 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.83 في المئة تعادل 6.77 نقطة صعودا الى 824.72 نقطة في مقابل 817.95 نقطة ، لتتحول خسارته منذ مطلع العام الى مكاسب 0.20 في المئة.



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أما عن الاجماليات، نجد تراجعا في معدلات الاداء، اذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في "بورصة البحرين" الى 4.62 مليون سهم في مقابل 4.63 مليون بنسبة هبوط 0.24 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.13 مليون دينار في مقابل 1.27 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 11.4 في المئة،، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة الى 70 صفقة في مقابل 73 صفقة بنسبة هبوط 4.1 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 13 شركة، ارتفعت 3 شركات ،وهبطت 3 شركات اخرى، واستقرت أسعار 7 شركات اخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.63 بليون دينار بزيادة 77 مليون دينار نسبتها 0.83 في المئة

وواصل قطاع المصارف تصدر البورصة بعد ارتفاع السيولة المتداولة من أسهمه الى 950 الف دينار بحريني، شكلت 82 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 39 صفقة.

و تصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 878 الف دينار، نسبتها 76 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 2.84 مليون سهم ، نُفذت من خلال 25 صفقة، تلاه سهم جي إف اتش المالية بسيولة بلغت 84 الف دينار، نسبتها 7.2 في المئة.