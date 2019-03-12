شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 12 مارس 2019 - اخر تحديث في 12 مارس 2019 / 17:55

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 19 في المئة الى 23 مليون دينار في مقابل 29 مليونا لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 16 في المئة الى 125 مليون سهم في مقابل 148 مليونا ، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 10 في المئة الى 4623 صفقات في مقابل 5120 صفقة.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب محدودة ، إذ سجل مؤشر السوق الاول أمس اكبر زيادة في البورصة بلغت نسبتها 0.34 في المئة تعادل 19 نقطة، صعودا الى مستوى 5602 نقطة في مقابل 5583 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.10 في المئة تعادل 5 نقاط الى 4750 نقطة في مقابل 4745 نقطة ، وصعد مؤشر السوق العام 0.27 في المئة تعادل 14 نقطة صعودا الى 5305 نقاط في مقابل 5290 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم « ميزان» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.08 في المئة، وصولاً إلى 490 فلس، من تداول 605 الاف سهم، بلغت قيمتها 293 ألف دينار، جاءت من خلال 128 صفقة.

وحقق سهم « المتكاملة» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.8 في المئة، هبوطا إلى 763 فلس، من تداول 526 الف سهم، قيمتها بلغت 404.2 الف دينار، نُفذت من خلال 39 صفقة .

وسجل سهم « وطني » أكبر سيولة متداولة بلغت 5.32 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 0.66 في المئة الى 911 فلس، جاءت من تداول 5.85 مليون سهم.