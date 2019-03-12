شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12-3-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 12-3-2019، وجاءت أبرزها إنهاء المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع طفيف مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 834.190 مليار جنيه.

البورصة تربح 1.3 مليار جنيه

أنهى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع طفيف مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 834.190 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 249 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.03%، والعرب على 11.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.50%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات والأجنبية للبيع بقيمة 123.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.7 مليون جنيه، 74.4 مليون جنيه، 59.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 15139 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2461 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 19312 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 706 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100" عند مستوى 1790 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 491 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

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طروحات

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لم يتم الاستقرار على موعد طرح الشركة الثانية بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية حتى الآن، غير أنه أكد أن المرحلة الثانية من البرنامج ستضم بين 6-7 شركات وستنطلق خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجارى.

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعه مع جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية تضم شركات حكومية بعضها بقطاعات غير ممثلة بالبورصة المصرية.

وبدأت المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، خلال الأسبوع الماضى بطرح حصة 4.5% من الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، وتطرح الحكومة جزء من حصة المال العام في تلك الشركات بالبورصة المصرية لهدف تنشيطها وإضافة قطاعات جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال وتطوير الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجى.

عتاقة

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الموافقة على نشر تقرير الافصاح بشركة مصر الوطنية للصلب (ATQA)، والمتعلق بزيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.

وأضافت الهيئة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستقوم بزيادة رأسمالها بنحو 300 مليون جنيه تمويلاً من أرباح 2018 والأرباح المرحلة، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.