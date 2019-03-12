الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يتبنى قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي ، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز ، إن حكومات الاتحاد تبنت قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية اليوم الثلاثاء.

 

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