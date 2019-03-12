هل ارتفعت حركة بيع السيارات من جديد بعد الـ زيرو جمارك؟

صدى البلد - قسم السيارات
مع تدشين عدد من المتضررين من أسعار السيارات في السوق المصري حملة "خليها تصدي" لمقاطعة الشراء، وإجبار مستورديها على طرحها بهامش ربح معقول، خاصة بعد الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية، انتظر الشارع المصري انخفاضا كبيرا في الأسعار، إلا أن الأسعار المعلنة من جانب التجار لم تحقق لهم أو للحملة الهدف المنشود.
هل هناك حركة بيع مرتفعة للسيارات؟ سؤال طرحه "صدى البلد"، على، حسام علام، مسئول مبيعات إحدى العلامات التجارية الأوروبية وهي "بيجو" الفرنسية، الذي أكد بدوره أن حركة البيع ليست كبيرة وإنما معقولة –على حد...
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