استثناء واردات الفول والعدس والأرز من الغطاء النقدي للاستيراد

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والذي بدوره أصدر تعليمات بالسماح للبنوك باستثناء واردات (الفول، العدس، الأرز) من الغطاء النقدي بواقع ١٠٠٪؜ على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠، ويسري هذا القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات.

جاء ذلك حرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزي المصري على عدم حدوث أي فجوات غدائية مفاجئة، وبما يلبي احتياجات المواطنين، وضمان إتاحة هذه السلع وضبط أسعارها بالأسواق المحلية.

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