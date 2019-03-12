شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات يوقع مذكرة مع "العمل الدولية" لبرامج عالمية لتدريب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات مع أريك أوشلين، القائم بأعمال مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة ممثلاً لمنظمة العمل الدولية - المقر الرئيسى بجنيف بتوقيع مذكرة اتفاق بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية وذلك بحضور جيس داتون السفير الكندى بمصر.

يهدف الاتفاق إلى تولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التنسيق والإشراف على حزمة برامج إبدأ وحسن مشروعك SYIB ويكون الشريك الاستراتيجى للمنظمة فى مصر تبعاً للمعايير العالمية المتبعة فى تأهيل الشباب على ريادة الاعمال وإقامة مشروعات صغيرة وكذلك رفع كفاءة أصحاب المشروعات القائمة فى الإدارة والاستثمار والنظم المحاسبية، وذلك بعد نجاح الجهاز فى تنفيذ تلك البرامج والدورات التدريبية بعد نقلها إلى مصر وتمصيرها وتدريب مجموعة من المدربين المصريين لتدريب الشباب المصرى من الجنسين.

وقالت نيفين جامع، على هامش التوقيع، إن هذا التوقيع يأتى فى إطار الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ولتأهيل أصحاب المشروعات على إدارة مشروعاتهم بأحدث الوسائل العلمية العالمية وبهدف نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والفتيات وتشجيعهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة جديدة.

كما تهدف الدورات التدريبية إلى ضمان تطور هذه المشروعات وزيادة قدرتها على الاستمرار والمنافسة فى الداخل والخارج والعمل على تعزيز الأوضاع الاقتصادية للمشروعات الصغير بما يساهم فى دفع وتنمية الاقتصاد القومى ورفع قدرات هذا القطاع فى استيعاب المزيد من فرص العمل والمساهمة فى مواجهة البطالة.

وأضافت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن توقيع مذكرة الاتفاق مع منظمة العمل الدولية يعكس ثقة الحكومات والمنظمات الدولية فى أداء الجهاز استناداً على خبراته الواسعة فى مجال المشروعات الصغيرة.

وأشادت جامع، بالدور الكبير الذى قامت به سفارة كندا فى مصر لدعم وتمويل هذا التعاون بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية، موضحة أن الجهاز سيقوم من خلال هذا الاتفاق بنقل الدورات التدريبية العالمية إلى مصر وتأهيل وتدريب الشباب والفتيات ورفع قدراتهم من خلال برامج معتمدة ليتمكنوا من الارتقاء بمهاراتهم وتوليد الأفكار التى تصلح كمشروعات صغيرة وتقييمها وتدريبهم على إقامة وإدارة تلك المشروعات.

وتابعت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: "سيقوم أيضا بمتابعة المتدربين دورياً ومعاونة كل منهم لإقامة مشروعه والإرشاد بالنواحى الإجرائية والقانونية والمعاونة فى تطبيق خطة العمل والتأكد من صلاحيتها. وعلى جانب آخر سيتم عقد ندوات ولقـــاءات توعيـــة وتعــريــف بهذه البرامج التدريبية بالتعـــــاون مــــع شركاء التنمـيــة (وزارات – الجامعات والمعاهد والمدارس المؤسسات التعليمية – منظمات المجتمع المدنى – القطاع الخاص) لنشر هذه البرامج التدريبية العالمية وإتاحتها للشباب المصرى بكافة المحافظات وسيتاح لأصحاب المشروعات القائمة مجموعة متخصصة من البرامج التدريبية للنهوض بقدراتهم الإدارية وتدريبهم على إدارة مشروعاتهم بشكل علمى متخصص.

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