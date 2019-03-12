شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرفع سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم، الثلاثاء، إن العراق رفع سعر البيع الرسمى لخام البصرة الخفيف إلى آسيا فى أبريل، بمقدار 0.35 دولار، مقارنة مع الشهر السابق إلى 0.65 دولار، للبرميل فوق متوسط أسعار عمان دبي المعروضة.

وأوضحت سومو في بيان بالبريد الإلكترونى، أن سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا فى الشهر ذاته تحدد عند متوسط أسعار عمان دبي المعروضة منقوصا منه 2.45 دولار للبرميل.

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أما سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية فى مارس، فاستقر دون تغيير عند 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت، في حين ظل سعر بيع خام كركوك للولايات المتحدة دون تغيير عند 0.05 دولار فوق أرجوس.

وبالنسبة لأوروبا، تراجع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل 0.55 دولار للبرميل إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 3.20 دولار للبرميل، بينما نزل سعر خام كركوك لذات الشهر إلى 2.50 دولار دون برنت.