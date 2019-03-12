شكرا لقرائتكم خبر عن نيسان ورينو تعدلان هيكل مجلس إدارة التحالف بعد الإطاحة بغصن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيسان موتور اليابانية ورينو الفرنسية اليوم، الثلاثاء، عن هيكل جديد لمجلس إدارة تحالفهما، يشغل بموجبه رئيس مجلس إدارة رينو منصبا إداريا فى نيسان. وأكد شركاء التحالف الثلاثى الذى يضم أيضا ميتسوبيشي موتورز، أن اتفاق التحالف مازال قائما وأنهم سيعززون التعاون فيما بينهم. لكنهم قالوا إن رئيس مجلس إدارة رينو سيشغل على الأرجح، منصب نائب رئيس مجلس إدارة نيسان، لتفادى تركيز الصلاحيات الذى كان قائما فى ظل كارلوس غضن الرئيس التنفيذى السابق للشركة الفرنسية.

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