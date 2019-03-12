شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد مع هبوط الدولار أمام الاسترلينى بعد اتفاق خروج بريطانى معدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار مقابل الجنيه الاسترلينى، بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لكن المكاسب جاءت محدودة لأن الاتفاق عزز أيضا الشهية للأصول عالية المخاطر.

وفى الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة عند 1296.84 دولار للأوقية (الأونصة)، فى حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1297.20 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ليصبح الذهب استثمارا مغريا لحملة العملات الأخرى، فى حين صعد الاسترلينى بقوة بعد تعديلات اتفاق الخروج.

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كان جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وافق أمس الاثنين على تعديل اتفاق الانفصال مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لتسهيل موافقة المشرعين البريطانيين عليه.

ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة فى المعاملات الفورية إلى 1534.79 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.39 دولار للأوقية، فى حين استقر البلاتين عند 824.54 دولار للأوقية، بعد ملامسة أدنى مستوياته منذ 19 فبرايرعند 803.50 دولار فى الجلسة السابقة