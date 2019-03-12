شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مصر تشهد تحولاً تاريخياً فى نسب مشاركة المرأة سياسيا وحكوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلاً عنها هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة بمؤتمر "دور المرأة فى تحقيق التنمية المستدامة" بمكتبة الإسكندرية، والذى نظمه برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى التابع لقطاع البحث الأكاديمى، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل.

من جانبها استعرضت هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط دور المرأة فى تحقيق التنمية المستدامة بمصر، حيث تناولت الحديث حول دور المرأة فى رؤية مصر 2030، مؤكدة على الاهتمام التى توليه الرؤية للمساواة بين الجنسين ، وتوطين غايات الهدف الأممى الخامس على الصعيد المصرى، فضلاً عن التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية.

كما أشارت هويدا بركات إلى التحديات التى تواجه تفعيل دور المرأة فى مصر والتى تضمنت ارتفاع معدلات البطالة بالنسبة للنساء مع زيادة التمييز فى المعاملة بين الجنسين فى مكان العمل وضعف الجهود المؤسسية العاملة على تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة كما أشارت بركات إلى السياسات والبرامج المتاحة لتمكين المرأة لافته إلى برنامج العمل اللائق والذى يهدف إلى خلق فرص عمل لائق للشباب وخاصة من ذوى الاحتياجات الخاصة والنساء فى كافة محافظات الجمهورية

وأكدت هويدا بركات على أن رؤية مصر 2030 تتضمن عدد من الأبعاد الرئيسة لتمكين المرأة متضمنة التمكين السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى بالإضافة إلى حماية المرأة.

وأشارت هويدا بركات إلى الجهود التى تبذلها الدولة لتشجيع وتمكين المرأة حيث تهدف الدولة إلى زيادة مشاركة المرأة وتشجيع دورها بتوفير حزمة من البرامج المتنوعة متضمنة التدريبات على إعداد وحدات الموارد البشرية المستحدثة داخل الوزارات وبرامج تأهيل القيادات لافته إلى برنامج وطنى 2030 فضلاً عن برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا حيث لفتت بركات إلى أن عدد السيدات اللاتى حصلن على ماجستير ودبلومة الإدارة العامة ارتفع ليبلغ نسبة 54% إلى جانب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والذى انتهى من تدريب 205 من الموظفين الإداريين بلغت نسبة النساء منهم 48% متابعة أن البرامج تضمنت كذلك برنامج الماجستير المهنى فى النوع الاجتماعى والتنمية والذى يعد الأول من نوعه فى الجامعات المصرية عن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة فى المجتمع

كما ذكرت هويدا بركات، عدد من الأرقام المتعلقة بوضع المرأة المصرية مشيرة إلى تحسن أداء مصر فى مؤشر عدم المساواة بين الجنسين بين 2015 و 2017، لتنخفض درجتها إلى 0.449 مما يشير إلى اقتراب مصر نحو تحقيق المساواة بين الجنسين

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وحول برنامج عمل الحكومة المصرية 2018-2022 أشارت هويدا بركات، إلى أن البرنامج يتضمن 3 ثلاث مستهدفات أساسية عن المرأة تتمثل فى بناء المواطن المصرى والذى يتضمن على برنامج فرعى الذى يهدف إلى "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" فضلاً عن مستهدف النهوض بمستويات التشغيل وذلك من خلال البرنامج الرئيسى حول "تنمية المهارات البشرية" والبرنامج الفرعى الخاص "بإعداد وتدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل" فضلاً عن مستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى والذى يشمل البرامج الحكومية الفرعية كبرامج "تفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة" و " الحماية الاجتماعية للمرأة"

وحول وضع مصر بالمؤشرات العالمية الخاصة بالهدف الأممى الخامس والمتعلق بـ"المساواة بين الجنسين" بالتقرير الوطنى الطوعى لعام 2018 أشارت د/هويدا بركات إلى تحسن وضع مصر، مشيرة إلى زيادة حصة مقاعد المرأة فى البرلمان المصرى لتصل على 15% مقارنةً بـ2% فى 2011 بالإضافة إلى زيادة حصة المرأة فى الحقائب الوزارية لتصل إلى 25% بما يمثل النسبة الأعلى فى تاريخ مصر. وكذا ارتفاع نسبة النساء اللواتى لديهن حسابات بنكية إلى 27% فى 2017 مقارنة بـ 9٪ فى 2015 مما يعكس اتجاه النساء نحو تحقيق الاستقلال المالى