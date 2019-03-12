الاقتصاد

النفط يصعد بفعل تخفيضات معروض أوبك والإنتاج الأمريكى يكبحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مدعومة بطلب قوى وتخفيضات إنتاج بقيادة أوبك، لكن حد من المكاسب استمرار تنامى المعروض الأمريكى بينما يحذر المحللون من مخاطر على الاقتصاد العالمى

وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط عند 56.92 دولار للبرميل، مرتفعة 13 سنتا بما يعادل 0.2% عن أحدث تسوية لها.

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وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولار للبرميل، بزيادة سبعة سنتات أو 0.1%.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنه رغم العوامل الاقتصادية المعاكسة "مازلنا نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار برنت 70 دولارا للبرميل هذا العام وأن يتلكأ غرب تكساس خلفه، ليبلغ متوسطه 59 دولارا للبرميل فى 2019".

وأضاف أن ذلك يرجع لعوامل من بينها الطلب على الديزل البحرى المتوقع من العام المقبل فى إطار قواعد وقود جديدة من المنظمة البحرية الدولية.

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