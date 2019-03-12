ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحا عدد 12.95 نقطة ليصل إلى مستوى 8439.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.29% خاسرا 10.95 نقطة ليصل إلى مستوى 3737 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 17.2 مليون سهم بقيمة 343.98 مليون ريال، وارتفعت أسهم 81 شركة، فيما تراجعت 59 شركة. Advertisements وارتفع 15 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.39%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.24%.

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