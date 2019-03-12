13 شهادة مهنية احترافية يعتمدها «هدف» لرفع كفاءة القوى الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، دعم 13 شهادة احترافية ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وذلك في قطاعات حيوية عدة في سوق العمل، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وقال نائب مدير عام الصندوق لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد «إن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية يسهم في فتح آفاق واسعة للترقي وتطوير المسار الوظيفي، وتحفيز منظمات الأعمال في القطاعين العام والخاص على إتاحة الفرصة أمام منسوبيها للتدريب المتخصص الموثق بشهادات مهنية معتمدة دوليا».

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وأكد أن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية مفتوح أمام موظفي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الباحثين عن عمل والطلاب، وأن ذلك يأتي انطلاقا من الدور الاستراتيجي لهدف نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية بتطوير مهاراتها وخبراتها في المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل.

ويشترط هدف للاستفادة من دعم البرنامج حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفا، علما بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم، ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية، سواء كان المتقدم موظفا في القطاع الحكومي أو الخاص.

شهادة مهارات تقنية المعلومات (CIT)

شهادة مقيم عقاري

شهادة مقيم منشآت اقتصادية معتمد

شهادة مقيم أضرار مركبات معتمد

شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA)

شهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد (CCNA)

شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

شهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية - المستوى الثالث التأسيسي (CIPD)

شهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية - المستوى الخامس (CIPD)

شهادة أخصائي مايكروسوفت أوفيس (MOS)

شهادة مايكروسوفت المهنية المعتمدة (MCP)

شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)

شهادة محترف معتمد من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)

ما هي الشهادات المهنية الاحترافية؟

الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.