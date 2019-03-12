ملتقى هندسي خليجي يبحث توظيف تقنية الثورة الصناعية الرابعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

فيما أطلق الاتحاد الهندسي الخليجي مبادرة تتعلق بفتح المجال للمهندسين الخليجيين للانضمام للجان الخليجية للمهندسين الخبراء، ركز الملتقى الهندسي الخليجي في دورته الثانية الذي انطلق بالدمام أمس برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ونظمته الهيئة السعودية للمهندسين بمشاركة الاتحاد الهندسي الخليجي، على 5 محاور رئيسة، أهمها ما يتعلق بالجوانب التي تركز على الخصائص التقنية للثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على تقنيات القطاع الهندسي، بما في ذلك الإنتاج والمصانع الذكية، بالإضافة إلى حلول المشاكل والقضايا الهندسية وقضايا التطوير والتدريب وتعليم القوى العاملة والمهن الهندسية وتطوير التشريعات والحوكمة الهندسية.

وحرص المنظمون على أن يكون للثورة الصناعية الرابعة دور محسوس في الملتقى، حيث تم لأول مرة إشراك روبوت في تقديم الضيافة للحاضرين، كون الملتقى يعنى بـ»الواقع الهندسي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة»، ليعبر عن إطلاق جديد للصناعات الهندسية المتطورة.

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وأوضح أمين الاتحاد الهندسي الخليجي الدكتور كمال آل حمد أن المبادرة التي طرحها الاتحاد بخصوص فتح المجال للمهندسين الخليجيين في الانضمام للجان الخليجية للمهندسين الخبراء هدفه رفع مستوى المهندس الخليجي في جميع الحقول الهندسية، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء اللجان هو أن تكون مرجعا خليجيا للمعلومات والمشورة الفنية.

معايير دقيقة

وأفاد بأن تشكيل هذه اللجان يتم وفق آلية دقيقة ومعايير مهنية وعلمية متقدمة قام بإعدادها فريق عمل متخصص، منوها أن كل لجنة تتكون من عدد من المهندسين المختصين يتم تقييم مؤهلاتهم وخبراتهم من قبل فريق مختص ذي خبرة عالية في أعمال التحكيم والتقييم والاختيار.

وأشار إلى أن اللجان تختص في تخصصات هندسية رئيسة وتفرعاتها وفق الحاجة، ومنها الهندسية المدنية والمعمارية والتخطيط الحضري والمياكانيكية والكهربائية والبترول.