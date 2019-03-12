صحيفة فرنسية: تركيا في حالة ركود لأول مرة منذ عام 2009 بسبب سياسات أردوغان

ترجمة- محمد بشاري

ذكرت صحيفة لاكروا الفرنسية la croix أن تركيا دخلت في منطقة الركود للمرة الأولى منذ عام 2009، مما يعد أنباءً سيئة للحكومة التركية قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات البلدية.

وأضافت الصحيفة أن الناتج المحلي الإجمالي في أواخر العام الماضي انخفض بالفعل بنسبة 1.1 ٪ ، مما يعني أن تركيا دخلت مرحلة الركود ، وهي الأولى منذ عام 2009،لافتة إلى أن الركود يحدث عندما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين من العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن النمو العام فى 2018 بلغ بأكمله 2.6٪ مقارنة بـ 7.4٪ في عام 2017. وذكرت الصحيفة أن هذا التباطؤ يرجع بشكل كبير إلى الزيادة الكبيرة فى التضخم على خلفية أزمة الليرة التركية في أغسطس ،والتوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن وعدم ثقة السوق بالسياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة التركية.