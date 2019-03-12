شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 11-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم اتحاد اتصالات (7020) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 21.58 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.96% بما يعادل 0.62 ريال ، في ظل تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 21.58 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 23.38 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.60 ومستوى المقاومة 22.65 .