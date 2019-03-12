شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في أولى جلسات الأسبوع الحالي ليغلق امس الاحد عند 0.413 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، في ظل تدني كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لخط القناة الصاعد قصير الأجل، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 0.395 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.43 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.41 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.42 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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