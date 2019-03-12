شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 11-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 9.20 درهم، في ظل جلسة هادئة ملامسا بذلك خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وهو ما يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم الهام عند 9 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.15 درهم وبين مستوى المقاومة هو 9.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط