شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يتحرك في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 11-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتحرك في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق عند مستوى 0.351 درهم، ليخسر بذلك مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، ويتداول السهم حاليا في قناة هابطة قصيرة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.335 درهم كمستوى اول ثم 0.32 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.365 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.35 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.36 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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