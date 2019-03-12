شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 11-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 0.29 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 0.294 درهم، مقتربا بذلك من الحد العلوي من القناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم النفسي عند 0.25 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.29 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.29 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط