شكرا لقرائتكم خبر عن غداً آخر موعد لتلقي طلبات اكتتاب المؤسسات بشركة المعمر لأنظمة المعلومات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل بناء الأوامر، ومتعهد التغطية في طرح 4.8 مليون سهم عادي تمثل 30% من إجمالي أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام، أن غدا الموافق ‪12/03/2019‬م سيكون آخر يوم لتلقي طلبات الاكتتاب من المؤسسات المالية المكتتبة. وكان تقديم طلبات الاكتتاب قد بدأ يوم 27/02/2019م.

وأوضحت السعودي الفرنسي كابيتال في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه سيتم طرح 480 ألف سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح للأفراد، وسوف يتم تقديم طلبات الاكتتاب من خلال الجهات المالية المستلمة اعتبارا من يوم عمل ‪10/07‬/1440هـ (الموافق ‪17/03/2019‬م)، وحتى يوم ‪14/07‬/1440هـ (الموافق ‪21/03/2019‬م).

وأشارت السعودي الفرنسي كابيتال إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لفئة المكتتبين الأفراد هي 10 اسهم عادية، فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها 250 سهم عادي.

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هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات مرت بمراحل عديدة من التطور مكنتها من أن تستحوذ على حصة كبيرة من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتعمل منذ تأسيسها في عام 1979 في تقديم الحلول والخدمات المتكاملة الشاملة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات بما في ذلك، الاستشارات والتطوير، والاستشارات الفنية، والتوريد، والتنفيذ، وإدارة المشاريع والبرامج، والدعم والصيانة. ويشمل ذلك أنظمة الشبكات والمعلومات، أنظمة مراكز المعلومات، أنظمة أمن المعلومات والأمن السيبراني، وأنظمة إدارة الخدمات، والحلول والبرمجيات وأنظمة المسح الجغرافي.

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح أسهمها بالسوق، والتي تشتمل على أهم المعلومات عن الشركة وأهم التواريخ الخاصة بعملية الاكتتاب.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت نهاية ديسمبر الماضي على طلب "المعمر" بطرح 4.8 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة البالغ رأس مالها 160 مليون ريال سعودي.