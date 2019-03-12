شكرا لقرائتكم خبر عن "البابطين" توقع عقداً لتوريد هياكل معدنية للطاقة الشمسية لمجمع محمد بن راشد بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن توقيع عقد لتصنيع وتوريد الهياكل المعدنية للطاقة الشمسية المركزة (CSP) مع شركة Europea De Construccions Metalicas S.A., Spain (EUCOMSA).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن عملية التوريد ستكون لصالح مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية المرحلة الرابعة بمدنية دبي بالإمارات، وذلك مُقابل قيمة 69.5 مليون دولار(260.657 مليون ريال).

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وبحسب البيان، ستكون مدة العقد 31 شهراً من تاريخ التوقيع، علماً بأن الأثر المالي سيبدأ اعتباراً من الربع الرابع من عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البابطين وقعت، في نوفمبر الماضي، عقداً لتوريد وتركيب فوانيس الإنارة الخارجية LED مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، بقيمة 135.4 مليون ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن البابطين حققت صافي أرباح بلغ 49 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 110.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.