شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يؤسس شركة طائرات بـ565 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودية (السيادي السعودي) عن إطلاقه لشركة الطائرات المروحية، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى البلاد.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الشركة الجديدة ستقدم خدمات النقل الجوي الخاصة داخل المدن الرئيسية، بالإضافة إلى القيام برحلات سياحية إلى العديد من الوجهات المختلفة في جميع أنحاء السعودية.

وتم تأسيس شركة الطائرات المروحية برأس مال أولي قدره 565 مليون ريال سعودي لتلبية الطلب المتنامي بالسعودية، فيما يخص خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي.

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وستسهم شركة الطائرات المروحية بدور فعال في توفير خدمات النقل بالطائرات المروحية داخل المدن الكبرى، إضافة إلى تعزيز وتوسيع خدمات النقل الجوي في السعودية.

حيث ستقوم بتوفير وصول آمن إلى الوجهات السياحية البعيدة مع تقديم تجربة نقل جويّ عالية الجودة وذات معايير عالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تعظيم العائدات المستدامة وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالعمل كأداة محفزة لقطاع السياحة في المملكة.

وأطلق السيادي السعودي في سبتمبر الماضي مشروعا سياحيا جديدا بالبحر الأحمر، وفي عام 2017 قام بتأسيس شركتين واحدة متخصصة بقطاع الترفية، والثانية رفع كفاءة الطاقة.