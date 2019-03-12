شكرا لقرائتكم خبر عن المالية الإماراتية: لن نزيد نسبة الضريبة المضافة إلا بعد 5 أو 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وكيل وزراة المالية الإماراتي أن الدولة لن تزيد نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% إلا بعد مرور 5 أو 7سنوات.

ولفت يونس حاجي الخوري إلى أنه أما بالنسبة لضريبة الدخل فإن وزارة المالية لم تبدأ بأي دراسة بشأن ذلك الموضوع، بحسب قناة سي إن بي سي عربية.

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وبين أن اللجنة الفنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تدرس قطاع "السكريات"وشمولية تطبيق الضريبة الانتقائية لتشمل جميع أنواع التدخين.

وأكد أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مهمة للصناديق الاستثمارية وللقطاع الخاص وشركات الطيران.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.