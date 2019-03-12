شكرا لقرائتكم خبر عن "الحكير" تتحول للخسارة وتتكبد 76 مليون ريال في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 76.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 8.7 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة ربح تشغيلي بلغ 49.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.6 مليون ريال في العام 2017.

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وعزت الشركة تحقيق الخسائر في 2018 إلى انخفاض إيرادات المواقع الترفيهية والفندقية القائمة بإجمالي مبلغ 93.8 مليون ريال مقارنة بالعام 2017، وذلك نتيجة انخفاض في عدد زوار المواقع الترفيهية القائمة هذا العام مقارنة بالعام 2017.

كذلك انخفض الطلب على الفنادق القائمة من قبل قطاع الاعمال والأفراد (المؤتمرات، الاجتماعات والمعارض) وزيادة تنافسية السوق مما أدى إلى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي ونسب الإشغال.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 2.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 31.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.