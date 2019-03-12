شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مليار درهم توزيعات سنوية لمساهمي 113 شركة بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة توزيعها من 113 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 32 مليار درهم عن أرباح العام 2018.

وكان قطاع البنوك الذي يضم 18 بنكاً وطنياً الأعلى قيمة من حيث التوزيعات النقدية 18.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12.2%، بالمقارنة مع 16.66 مليار درهم في العام 2017.

وتشكل التوزيعات التي قررت البنوك منحها لمساهميها نحو 53.7% من إجمالي قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها الشركات المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن العام 2018.

وكانت البنوك قد حققت أرباحاً بقيمة 42 مليار درهم خلال العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق المالية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وجاء بنك أبوظبي الأول بالمركز الأول من حيث قيمة الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين، والتي تجاوزت 8 مليارات درهم، أي ما نسبته 74% من رأس المال عن عام 2018، علماً بأن صافي أرباح البنك تجاوزت قيمته 12 مليار درهم.

وفي قطاع الاتصالات الذي حل بالمركز الثاني، فقد بلغت قيمة التوزيعات النقدية نحو 8.54 مليار درهم عن العام 2018، مقارنة مع 8.5 مليار درهم في العام 2017.

في حين وصلت قيمة توزيعات قطاع الخدمات الاستهلاكية 1.7 مليار درهم، وقطاع العقار 1.1 مليار درهم، و568 مليون درهم لقطاع التأمين، و348 مليون درهم لقطاع الإنشاءات.

وبلغت قيمة توزيعات قطاع التمويل والاستثمار 268 مليون درهم، وقطاع الصناعة 272 مليون درهم، و130 مليون درهم لقطاع الضيافة، ونحو 107 ملايين لقطاع الصحة.

وتعد العوائد السنوية التي أعلنت عن توزيعها الشركات الإماراتية على مساهميها الأعلى على مستوى دول الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام، وهو ما يفسر زيادة حجم الاستثمار المؤسسي الأجنبي منذ بداية العام الجاري في أسهم كبرى.