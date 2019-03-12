شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المالي لـ"مبكو"السعودية: ارتفاع حجم الإنتاج بأكثر من 5% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المدير المالي التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، إن حجم الإنتاج خلال العام 2018 ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي، مدعوماً بالتحسن المستمر في العمليات الإنتاجية.

وأوضح محمد درويش، في اتصال هاتفي مع قناة سي إن بي سي عربية أن حجم الديون على الشركة انخفض بـ89 مليون ريال، من 706 ملايين ريال في عام 2017 إلى نحو 617 مليون ريال في عام 2018، مشيرا إلى أن السيولة ارتفعت لدى الشركة.

وبين أن الشركة عملت على زيادة قيمة القروض متوسطة الأجل على حساب القروض قصيرة الأجل لتحسين نسبة السيولة.

وأعلنت الشركة "مبكو" أمس عن الحصول على تسهيلات بنكية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الرياض، بقيمة 101 مليون ريال.

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وكان "مبكو" قد قامت، خلال فبراير الماضي، بتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع البنك السعودي البريطاني "ساب" من208 ملايين إلى 246 مليون ريال، بزيادة 38 مليون ريال.

وجددت مبكو ، خلال فبراير أيضاً، اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك البلاد ، وقامت برفعها من 100 مليون إلى 200 مليون ريال.

وجدير بالذكر أن مبكو حققت صافي أرباح بلغ 99.4 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 68.1 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى زيادة إيرادات المبيعات بسبب الزيادة في متوسط ​​أسعار البيع بشكل رئيسي.