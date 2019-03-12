شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" تكشف عن ارتباط اتفاقية شراء الغاز بالمرحلة الثانية من التوسعة في إقليم كردستان العراق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كسفت شركة "دانة غاز" عن أن اتفاقية شراء الغاز التي تم توقيعها مؤخراَ ترتبط بالمرحلة الثانية من التوسعة في إقليم كردستان العراق.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الإثينن، إلى أن هذه المرحلة تهدف لزيادة الإنتاج اليومي لبيرل بيتروليوم من الغاز والمكثفات بنسبة 35% من 400 مليون قدم مكعبة و15 ألف برميل إلى 650 مليون قدم مكعبة و25 ألف برميل.

وقالت الشركة إن الأثر المالي لهذه التوسعة يرتبط بأسعار النفط بشكل مباشر، متوقعة أن تضيف هذه المرحلة ما مقداره 641 مليون درهم إلى 733 مليون درهم (175 إلى 200 مليون دولار) لحصتها من الإيرادات، وذلك عند استخدام نطاق سعري يتراوح بين 60 دولاراً و70 دولاراً لبرميل النفط.

وتتوقع الشركة أن يظهر أثر زيادة الإنتاج على نتائجها المالية عند الانتهاء من الأعمال الإنشائية في عام 2021 وبدء إنتاج المرحلة الثانية من أعمال التوسعة.

Advertisements

وكانت دانة قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن السعي عن زيادة إنتاج شركة بيرل بتروليوم في إقليم كردستان العراق، وهو ما سينعكس إيجابيا على نتائح الربع الأخير من العام الجاري ويضيف 50 مليون سنويا كصافي أرباح لـ"دانة".

وتخطط دانة وشركاؤها في بيرل لإضافة 250 مليون قدم مكعبة من الغاز و10 آلاف برميل من المكثفات يومياَ بحلول عام 2022 من خلال المرحلة الثالثة للتوسعة، متوقعةَ أن يكون لهذه المرحلة أثر مالي مماثل للمرحلة الثانية من التوسعة.

ومع انتهاء المرحلة الثالثة من التوسعة سيرتفع الإنتاج الكلي للمشروع ليصل إلى 900 مليون قدم مكعبة و25 ألف برميل مكثفات يومياَ.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 186 مليون دولار (682 مليون درهم) خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 83 مليون دولار (305 مليون درهم) خلال العام 2017.