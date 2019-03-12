شكرا لقرائتكم خبر عن "الأول" و"ساب" يؤكدان نيتهما الاستمرار في صفقة الاندماج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأول عن قيام بنك ساب بإصدار إعلان، بتاريخ اليوم الإثنين، عن نيته المؤكدة في الاستمرار في الصفقة وفقاً للأحكام والخطوات الموضحة في إعلان الاندماج.

وأشار البنك الأول، في بيان لموقع السوق، إلى تلقيهما عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على الصفقة.

وحسب البيان، يعمل البنكان على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الصفقة غير مؤكد حتى الآن، ولا تزال الصفقة خاضعة للشروط المشار إليها في إعلان الاندماج.

وبعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، سيقوم البنك الأول بنشر تعميم موجه لمساهميه يتضمن رأي مجلس إدارة البنك الأول بشأن الصفقة.

هذا وسيقوم بنك ساب بنشر مستند العرض لمساهمي البنك الأول والذي سيتضمن التفاصيل ذات الصلة فيما يخص الصفقة، وتعميم لمساهميه يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة وزيادة رأس مال بنك ساب.

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وبعد ذلك سيقوم كلا البنكين بدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على الصفقة.

وجدير بالذكر أن البنك الأول أعلن، في أكتوبر الماضي، عن توقيعه لاتفاقية اندماج ملزمة مع بنك ساب، والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما

وبموجب أحكام الاتفاقية، فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب.

وفي حال إتمام الصفقة، سيحصل مساهمي البنك الأول على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول "معامل المبادلة".

هذا وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال بنك ساب بنسبة 37%من 15 مليار ريال إلى 20.547 مليار ريال، وزيادة عدد الأسهم المصدرة من 1.5 مليار سهم إلى 2.054 مليار سهم.

وعند إتمام صفقة الاندماج، سيملك مساهمي بنك ساب الحاليين ما نسبته 73%من رأس مال البنك الدامج، وسيملك مساهمي البنك الأول ما نسبته 27 %من رأس مال البنك الدامج.

وسيصبح HSBC أكبر المساهمين في الكيان الجديد بنسبة 29.2%، تليه شركة العليان الاستثمارية بنسبة 18.2%، فيما سيملك ائتلاف دولي يمثله رويال بنك أوف سكوتلاند نسبة 10.8%، وستملك مؤسسة التأمينات 9.9%.