شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "جرير" تُوصي بتوزيع 2.35 ريال للسهم عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من 2018 بقيمة 282 مليون ريال بما نسبته 23.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2.35 ريال للسهم الواحد.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق، اليوم الإثنين، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم 18 مارس الجاري، على أن يتم التوزيع في 27 مارس الجاري.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن الربع الأول من 2018 بقيمة 216 مليون ريال بما نسبته 24% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2.4 ريال للسهم الواحد.

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ووزعت الشركة أرباحاً عن الربع الثاني من 2018 بقيمة 162 مليون ريال بما نسبته 18% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.8 ريال للسهم الواحد.

كذلك قامت الشركة بتوزيع أرباح عن الربع الثالث من 2018 بقيمة 282 مليون ريال بما نسبته 23.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2.35 ريال للسهم الواحد.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 960 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 868 مليون ريال في 2017.