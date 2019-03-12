شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على زيادة رأس مال "الكثيري القابضة" بمنح سهم مجاني لكل 5 أسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الكثيري القابضة زيادة رأس مالها من 37.674 مليون ريال إلى 45.208 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الزيادة ستتم بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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ووفقاً للبيان، من المُقرر أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 7.534 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 3.767 مليون سهم إلى 4.520 مليون سهم، بزيادة قدرها 753.480 ألف سهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 9.3 مليون ريال خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 6.6 مليون ريال خلال 2017.

وأرجعت الشركة الزيادة في الأرباح إلى انخفاض تكاليف انتاج الخرسانة، بالإضافة إلى عدم احتساب مصروفات الادراج غير المتكررة التي تم احتسابها في عام 2017.