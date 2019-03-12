شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتعهد بمواصلة خفض إنتاج النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن الإمارات ستستمر في دعم اتفاق خفض الإنتاج التطوعي لدول منظمة أوبك والتحالف من خارجها عن طريق الالتزام التام بحصتها إلى أن تصل بالسوق إلى التوازن المنشود.

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر" التزاما باتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك وتحالف الدول من خارجها، أتى التزام دولة الإمارات بحصتها في الخفض لشهر فبراير بنسبة قد تتجاوز حصتها لحرصها على الوصول الى اتزان واستقرار سوق النفط العالمية بأسرع وقت ممكن.

وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام ولكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل.

Advertisements

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)وحلفاؤها مثل روسيا في فيينا يومي 17 و18 أبريل المقبل ومن المقرر عقد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو 2019.

وفي أول يناير الماضي بدأت أوبك إلى جانب روسيا ودول أخرى غير أعضاء بالمنظمة خفضا جديدا للإنتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتسبب في هبوط الأسعار.

واتفقت المجموعة على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

وتصل حصة أوبك في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض.