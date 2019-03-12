شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي يتوقع نمو اقتصاد بلاده 3.5% في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقريره الفصلي أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% في 2019، لتتسارع وتيرة النمو عن العام الماضي، بدعم من النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وذكر التقرير على موقع المركزي الرسمي أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8% في 2018، بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي، وذلك بعد نمو نسبته 0.8% في 2017.
وأضاف التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي سيشهد مزيدا من التحسن في 2019، مدعوما بتأثير حزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها أبوظبي ودبي.
وفي وقت سابق، قال، خوسيه فينالس، رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاندرد تشارترد إن هناك توقعات بنمو اقتصاد دولة الإمارات 3.5% هذا العام، وهي توقعات تتماشى مع توقعات صندوق النقد.
ورجح صندوق النقد في وقت سابق أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 3.7% في عام 2019، متوقعا أن يواصل اقتصاد دبي النمو ليصل إلى نسبة 4.1% في 2019.
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