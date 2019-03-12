الاقتصاد

بنك الفجيرة الوطني يعتزم إصدار سندات بـ350 مليون دولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم بنك الفجيرة الوطني المدرج بسوق أبوظبي المالي رفع رأس ماله من الطبقة الأولى من خلال إصدار سندات بقيمة 350 مليون دولار ما يوازي 1.28 مليار درهم في العام الجاري وسط نمو ورقمنة عملياته.

وقال فينس كوك الرئيس التنفيذي للبنك إن البنك ينتظر الوقت المناسب لطرح السندات في السوق، موضحاً أن الوقت يبدو مناسباً والمسألة التي يفكر بها الجميع هي ماذا سيحدث لأسعار الفائدة، بحسب صحيفة البيان.

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وأعرب كوك عن تفاؤله بأن البنك سوف يحقق نفس النمو في الإقراض والإيداعات في العام 2019، برغم البداية البطيئة في العام الجاري.

وكان البنك قد حول من قبل سندات إلى أسهم وسدد مديونيات من الطبقة الثانية في نوفمبر الماضي.

وكان البنك قد سجل إيرادات في العام الماضي بلغت 1.1 مليار درهم، بارتفاع 15.2% بينما وصلت الأرباح الصافية إلى 615.3 مليون درهم.

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