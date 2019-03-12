شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير المالية تستحوذ على 3 شركات تعليمية بالإمارات والسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخبير المالية المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والتي تتخذ من مدينة جدة بالسعودية مقرا لها، عن استحواذها على كامل حصص الملكية في 3 شركات تعليمية بالسعودية والإمارات.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك الاستحواذ تم في كل من شركة مدرسة كابيتال بدبي وشركة العزيزية للتعليم والتدريب بمدينة الخبر السعودية.

كما قامت شركة الخبير المالية بالاستحواذ على 90% من حصص ملكية شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب بالعاصمة الرياض، وذلك من خلال صندوقيها الخبير للملكية الخاصة التعليمي 2 و3.

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وشملت الاستحواذات شركة "العزيزية" وهي مدرسة خاصة تأسست منذ أكثر من 35 عاماً بقدرة استيعابية تقارب 2000 طالب.

و"مدرسة كابيتال" وتبلغ قدرتها الاستيعابية 2300 طالب، وشركة "التنمية" التي تأسست في العام 2005م، وتدير خمس مدارس بقدرة استيعابية إجمالية تبلغ 7000 طالب ضمن 11 مجمعاً مدرسياً.

و"الخبير المالية"هي الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، تقدم الخبير منتجات وحلولاً استثمارية مبتكرة ذات قيمة مستدامة للمؤسسات والشركات العائلية والمستثمرين الأفراد أصحاب الملاءة المالية.

وتتميز أعمال الشركة المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية بفعاليتها واستنادها إلى الفهم العميق لاحتياجات العملاء والإدراك الشامل لعوامل المخاطر.