شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصفيتها.. رجل أعمال سورى يعرض شراء خطى أسمنت القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالشركة القومية للأسمنت تحت التصفية ، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة تسعى لبيع خطى إنتاج بحالة جيدة فى الشركة تم إنشاؤهما عام 2014 بقيمة 1.2 مليار جنيه، وتصل قيمتهما الجديدة حاليا نحو 5 مليارات جنيه.

وبحسب المصادر لـ " الخليج 365" فإن الخطين كان ينتجان نحو 3.8 مليون طن كلينكر سنويا ويعدان ثروة كبيرة من غير المقبول بيعهما كخردة أسوة بما يتم حاليا فى بعض المعدات.

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وفى ذات السياق فإن أحد كبار رجال الأعمال العاملين فى قطاع الأسمنت سيعرض على هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام بيع الخطين لمستثمر سورى يرغب فى شراء خطين للعمل فى سوريا خاصة مع قرب بدء عملية الإعمار هناك .

وتعليقا على ذلك قال المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن القابضة بالفعل تدرس بيع الخطين بحالتهما لضمان الحصول على مبالغ كبيرة ، ولا سيما أنهما يصلحان بشكل كبير للإنتاج وكلفا الشركة القومية للاسمنت كثيرا .

وأشار إلى انه سيتم عرض الخطين على الشركات المصرية للبيع .