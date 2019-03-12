شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تستعرض مبادرة الحد من حوادث الطرق..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعرض لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، مبادرة نادى روتارى القطامية للحد من حوادث الطرق وذلك خلال مؤتمر نادى روتارى القطامية. Advertisements وقال عادل اللمعى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، إن نادى روتارى القطامية بصدد إطلاق مبادرة عن دور المجتمع المدنى فى الحد من الحوادث وإيجاد الحلول للطرق فى مصر.

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