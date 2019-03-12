شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع التكنولوجي يقود الأسهم الأمريكية للإغلاق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وأغلقت الجلسة محافظةً على مكايبها بدعم من انتعاش أداء القطاع التكنولوجي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي أثر إيجاباً على قطاع الطاقة.



ياتي ذلك رغم انخفاض "داو جونز" في وقت سابق اليوم بأكثر من 130 نقطة متأثراً بخسائر سهم "بوينج" – الذي اغلق على تراجع بنسبة 5.4% عند 399 دولاراً – في أعقاب سقوط طائرة إثيوبية طراز "737 ماكس 8" وإيقاف شركات عالمية العمل بهذا الطراز وسط مخاوف بشان أمان استخدامه.



من ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.2% خلال يناير/كانون الثاني بعد هبوط المؤشر بنسبة 1.6% خلال ديسمبر/كانون الأول، وهي أكبر خسائر شهرية منذ عام 2009.



من جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" على أن الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاءً حسناً، ورغم ظهرو علامات على تباطؤه هذا العام، إلا أنه لا يوجد ركود وشيك.

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وفي أسواق النفط، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" بنسبة 1.3% وأغلق عند 56.79 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر بالجلسة عند 57.01 دولار وأقل سعر عند 55.9 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.3% مغلقاً عند 66.58 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 65.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 25651 نقطة، وسجل أعلى مستوى بالجلسة عند 25661.6 نقطة وأقل مستوى عند 25208 نقاط.



وصعد "ناسداك" بنسبة 2% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 7551 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7558 نقطة وأقل مستوى عند 7442 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1.5% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 2783 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2784 نقطة وأقل مستوى عند 2747 نقطة.