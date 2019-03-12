شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض وسط توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية العملات الرقمية ومن بينها الريبل خلال تداولات اليوم مع توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم التي شهدت انتعاشا اليوم.



ياتي ذلك رغم المزيد من الأنباء الإيجابية بشأن سوق العملات الرقمية حيث أعلنت شركة "Kakao" الكورية الجنوبية نجاح عملية الطرح الأولي بالعملات الرقمية، وهو ما يلمح إلى عودة الإقبال من جانب المستثمرين على هذا النوع من الاستثمار.



وفي سياق متصل، أدرجت شركة إدارة الاستثمارات "إنفسكو" صندوقاً يعتمد على تكنولوجيا "بلوك شين" على بورصة "لندن" لتتبع 48 شركة عبر هذه التكنولوجيا الواعدة التي تتداول العملات الرقمية عن طريقها.

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وتم التداول على الريبل اليوم في النطاق بين 0.27795 دولار و0.33108، ويتوقع محللون استمرار التحرك بشكل عرضي داخل هذا النطاق على مدار الأيام القادمة.



وانخفضت الريبل بحلول الساعة 10:29 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.31 دولار وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار.



وتراجعت أيضاً "بتكوين" بنسبة 1.3% إلى 3870 دولاراً، وبلغت العملة الرقمية الأبرز أعلى مستوى لها اليوم عند 3937.7 دولار وأقل سعر عند 3841.4 دولار.