شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس "أوبر" يعود للأضواء لمنافسة شركته القديمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحقق "أوبر تكنولوجيز" إيرادات من أنشطة توصيل الطعان من مطاعم محلية في عدد من الدول حول العالم من خلال تطبيقها "أوبر إيتس" كما أنها تعمل حالياً على اختبار خدمة التوصيل بسيارات ذاتية القيادة.



وفي العام الماضي، بدأت "أوبر" سراً استئجار عقارات في العاصمة الفرنسية "باريس" لكي تمتلك مساحات تكون بمثابة أفران وثلاجات أحواض وغير ذلك من الأدوات والمناطق بالمطابخ ثم تعمل على تأجيرها للمطابخ ونقل منتجاتها وتوصيلها إلى العملاء عبر "أوبر إيتس".



ومع استعداد "أوبر" لطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية، تواجه الشركة منافسة من مؤسسها السابق "ترافيز كالانيك" الذي ينخرط في نفس النشاط التجاري المشار إليه سلفاً.



وكان "كالانيك" قد أقيل من "أوبر" بعد سلسلة من الفضائح التي تورطت فيها الشركة مثل تحرش السائقين بالزبائن، وذلك بعد قيادته للشركة على مدار سبع سنوات حولها خلالها من مجرد كيان ناشيء إلى شبكة نقل تدير ملايين السيارات والسائقين على مستوى العالم.

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ووفقا لوكالات أنباء، أطلق "كالانيك" برنامج المطاعم الافتراضية وفق خدمة تسمى "كلاود كيتشن"، ونجح في جذب العديد من الموظفين لدى "أوبر" من أجل الانضمام إليه.



ورغم تحذيرات "أوبر" في هذا الصدد، إلا أن "كالانيك" لا يزال يعين موظفين ومسؤولين سابقين في "أوبر".



لم يستمر "كالانيك" بعيداً عن العمل لفترة طويلة، فبعد أقل من عام من الإطاحة به من "أوبر"، اشترى حصة حاكمة في شركة "سيتي ستوريدج سيستيمز" مقابل 150 مليون دولار.



وتعمل هذه الشركة على شراء مباني وقطع أراضي وعقارات في مدن رئيسية، ويستهدف "كالانيك" من ذلك، تحويل مساحات داخل تلك العقارات إلى مطابخ افتراضية.