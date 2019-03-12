شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على "بوينج" بعد سقوط الطائرة الإثيوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم "بوينج" بنحو 6% خلال تعاملات اليوم بعد إعلان شركات الطيران الصينية وشركة إندونيسية إيقاف العمل بطائرات "737 ماكس 8" بعد حادث سقوط الطائرة الإثيوبية من نفس الطراز.



وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت سقوط طائرة طراز "737 ملكس 8" – من صناعة "بوينج" – مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.



وتعد "737 ماكس 8" من أفضل طائرات "بوينج" من حيث المبيعات على مستوى العالم، وبعد سقوطها، زادت المخاوف بشأن مدى أمان هذا الطراز حيث وقع الحادث بعد أقل من ستة أشهر من من حادث آخر بنفس الموديل.

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وقال أحد محللي بنك "موجرنا ستانلي" "راجيف لالواني" إنهم يتوقعون المزيد من التذبذبات في أداء سهم "بوينج" خلال الفترة المقبلة بعد تصريحات وبيانات من عملاء اشتروا هذا الطراز.



ومن الجدير بالذكر أن "بوينج" باعت ما يقرب من 350 طائرة من الطراز "737 ماكس 8" لأكثر من عشرين شركة على مستوى العالم.



ويصل طول الطائرة إلى حوالي 39 متراً كما يمكنها استيعاب أكثر من 200 راكب بالإضافة إلى الطاقم، ويقدر سعر الواحدة منها بنحو 120 مليون دولار.