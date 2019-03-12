شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تُنهي الجلسة على انخفاض بعد مكاسب الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة والذهب خلال تعاملات اليوم مع تحول وجهة المستثمرين نحو أسواق الأسهم، وذلك على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكان تقرير الوظائف الشهري الأمريكي قد أشار إلى إضافة الاقتصاد عشرين ألف وظيفة خلال فبراير/شباط وانخفاض معدل البطالة إلى 3.8%.



وأكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" على أن الاقتصاد الأمريكي لا يقترب من الوقوع تحت وطأة الركود رغم إشارات التباطؤ هذا العام.

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وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:28 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.2 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وتراجعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.5% وأغلقت عند 15.274 دولار للأوقية بعد تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي بنسبة 0.6%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.365 دولار وأقل سعر عند 15.225 دولار.



وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.6% إلى 1291.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1299.2 دولار وأقل سعر عند 1290.6 دولار.