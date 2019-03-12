شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو قبيل التصويت على "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم بنحو 1% في انتظار التصويت الهام داخل أروقة البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست".



وبحسب تقاير محلية، اتجهت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" إلى البرلمان الأوروبي في "ستراسبورج" بفرنسا اليوم من أجل عقد محادثات الدقائق الأخيرة مع مسؤولين في التكتل الموحد تتعلق باتفاق "بريكست".



في تلك الأثناء، ذكر مشرعون بريطانيون مؤيدون لـ"بريكست" إنهم سيناقشون التغييرات التي طالت اتفاق "بريكست" قبل طرحه للتصويت غداً.

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من ناحية أخرى، قال حزب العمال البريطاني المعارض إنه حال عدم إقرار اتفاق "بريكست" بعد تغييره، ربما يتم سحب الثقة من حكومة "ماي".



وفي سياق متصل، وصف بنك "باركليز" "بريكست" بالكارثة التامة التي أضرت بالاستثمارات في المملكة المتحدة إلى حد كبير.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:08 جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1.3154، وسجل أعلى مستوى عند 1.3168 وأقل مستوى عند 1.296.



وارتفع الإسترليني أيضاً أمام اليورو بنسبة 1% إلى 1.17 وسجل أعلى مستوى أمام العملة الأوروبية الموحدة عند 1.172 وأقل سعر عند 1.1525.