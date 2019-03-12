شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض تزامناً مع إقبال المستثمرين على الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك وسط إقبال من المستثمرين على أسواق الأسهم في ظل تأكيد الاحتياطي الاتحادي على تثبيت الفائدة في الفترة المقبلة.



وكشف رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن أن البنك المركزي ليس متعجل في رفع معدل الفائدة وان هناك إشارات على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي، ولكن الأخير لن يتعرض للركود قريباً.

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يأتي ذلك بعد استيعاب الأسواق لتقرير الوظائف الشهري الضعيف والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 20 ألف وظيفة في الشهر الماضي.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:07 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وتراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% إلى 1292.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1299.2 دولار وأقل سعر عند 1290.7 دولار.