شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على تراجعه الطفيف عقب تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" وعقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وأكد "باول" على أن الاقتصاد الأمريكي في وضعية جيدة ولا تلوح في الأفق مخاطر الركود، ولكن هناك إشارات على تباطؤ النمو هذا العام مما دفع البنك المركزي لوقف الرفع التدريجي لمعدل الفائدة وتبني الصبر.



وأضاف "باول" ان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لا يمكنه إقالته من منصبه، وأن البنك المركزي لا يخضع لإملاءات سياسية عند اتخاذ قراراته.

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من ناحية أخرى، أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% فقط في يناير/كانون الثاني.



يأتي ذلك بعد تقرير الوظائف الشهري الذي أضاف الاقتصاد الأمريكي من خلاله عشرين ألف وظيفة في فبراير/شباط وانخفاض معدل البطالة إلى 3.8% من 4%.



وخلال تعاملات اليوم، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) في الساعة 16:37 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 97.3 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.