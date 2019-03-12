شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الاتحادي: ركود الاقتصاد الأمريكي لا يلوح في الأفق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في حديث لـ"سي بي إس" إنه لا يرى أي ركود اقتصادي في الولايات المتحدة يلوح في الأفق، ولكنه شدد على وجود تباطؤ في النمو بالفعل خلال العام الجاري.



وأضاف "باول" بأنه لا يرى أي سبب يحول دون استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي ولو بوتيرة بطيئة رغم صدور تقرير الوظائف الضعيف مشيراً إلى أن إنفاق المستهلكين سجل نمواً في يناير/كانون الثاني.

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وأشار "باول" إلى السياسة النقدية للبنك المركزي والتوقف عن رفع معدل الفائدة وتبني نهج الصبر نتيجة ظهور إشارات على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.



وشدد "باول" على أن الاحتياطي الاتحادي ليس في عجلة من أمره لاستئناف رفع معدل الفائدة التي يراها قريبة من المستوى المحايد، وهو المستوى الذي لا يدعم النمو ولا يتسبب في ضعفه.



وعن انتقادات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للبنك المركزي، قال "باول" إن مسؤولي لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لا يأبهون للضغوط السياسية عن اتخاذ قراراتهم مشيراً إلى أن "ترامب" لا يمكنه إقالته من منصبه.